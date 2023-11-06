Kayseri belediye başkanının merakla beklediği mozaikler gün yüzüne çıktı: “Türkiye’de gerçekten önemli bir yer edinecek”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında yeni çıkan odaları ve mozaik yapıları yerinde inceledi.

İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde arkeolojik kazılar hummalı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a, gezi sırasında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları eşlik etti.

Büyükkılıç, arkeologlardan ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’ndan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı. Dursun, yakın zamanda gerçekleştirilen kazılarda yeni mozaiklerin çıktığını anlatarak, “Çalışmalar devam ediyor, sizin büyük destekleriniz burada bizim için önemli, arkadaşlarımız güzel de işler çıkarıyor” dedi.



Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kamu, kurum ve kuruluşlarla yerel yönetimlerin sadece sağlık, eğitim gibi alanlarda değil, her alanda iş birliğini önemsediğini, uyum kültürünün şehrimize bir zenginlik kattığını görmekteyiz. Bunun en güzel örneklerinden birini de burada Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, İncesu Belediyemize el ele vermek suretiyle gerçekleştiriyor” dedi.

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“Türkiye’de gerçekten önemli bir yer edinecek”

Çıkan mozaiklerin Türkiye’de önemli bir yer edineceğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Örenşehir diye bilinen İncesu ilçemiz sınırları içerisindeki bölgede M.S. 250-300 yıl gibi değişik yıllar konuşuluyor ama sonuç itibariyle Bizans dönemine ait bir sivil mimari örneğinden söz ediyoruz. Burada çıkan mozaiklerin Türkiye’de gerçekten önemli yer edineceğini, herkes tarafından hayranlıkla izleneceğine inanıyoruz, kazı çalışmalarımız devam ediyor, 3 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, zenginlikler şehri Kayseri’ye bir zenginlik daha katıldığına vurgu yaparak, “Sonuç itibariyle yüzümüz gülüyor, burayı ören yeri ilan ettirip, daha sonraki süreçte vatandaşlarımızın da ziyaretine açacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Şehrimize, İncesu’muza hayırlı uğurlu olsun. Zenginlikler şehri Kayseri’mize bu alanda da bir zenginlik katılmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Yeni alanların, yeni odaların ve yeni mozaiklerin çıktığını görüyoruz”

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun da, Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekleriyle çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Örenşehir mozaikli yapı kalıntısındayız. Burada 3 yıl önce başladığımız Müze Müdürlüğümüz başkanlığında, Büyükşehir Belediyemizin de büyük destekleriyle yaptığımız çalışmalarda büyük aşamalara geldik. Kazılarda yaklaşık 4 bin metrekare alan açığa çıkarıldı. Burada her gün yapılan çalışmalarda biz daha önce gördüğümüz mozaiklerin yanı sıra yeni alanların, yeni odaların ve yeni mozaiklerin çıktığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“II. Konstantin’in buraya gelmiş olabileceğini düşünüyoruz”

Bizans İmparatoru II. Konstantin’in buraya gelmiş olabileceğini düşündüklerini anlatan Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buranın tarihlendirmesiyle ilgili buradaki yazıtlarla baktığımızda burasının yaklaşık 3’üncü ve 4’üncü yüzyılda, özellikle 4’üncü yüzyılda 330 tarihlerinde Bizans İmparatoru II. Konstantin’in bura ya gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamıyla da baktığımız zaman büyük bir sivil mimarlık örneği, her geçen gün yeni alanlar çıkmasıyla mekânın farklı alanlarını da görmüş oluyoruz. Sonrasında burasının restorasyonun yapılarak ziyarete açılması hedeflerimiz içerisinde. Sayın başkanımıza bize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. İncesu Belediyemize de teşekkür ediyorum, çalışmalarımız devam ediyor.”

Bölgedeki çocukların sıcak ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklara Mondihome Kayserispor forması hediye etti.

Geç Roma, erken Bizans’a ait örnekler

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam eden kurtarma kazıları sonucunda, M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Yapıtta, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince mozaik yazıtlar da dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.

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