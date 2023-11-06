Hiperbarik oksijen tedavisi şifa dağıtıyor

Hiperbarik oksijen tedavisi hakkında bilgiler veren Kayseri Oksijen Tedavi ve Yara Bakım Merkezi'nden (OKSİBAR) Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Adem Özdemir birçok hastalıkta mücadelede bu yöntemin oldukça olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

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Hiperbarik oksijen tedavisi şifa dağıtıyor

Kayseri'de uzay mekiğini andıran kabinde yapılan hiperbarik oksijen tedavisi, birçok hastalıkta mücadelede kullanılarak hastalara şifa oluyor.

Hiperbarik oksijen tedavisi hakkında bilgiler veren Kayseri Oksijen Tedavi ve Yara Bakım Merkezi'nden (OKSİBAR) Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Adem Özdemir, "Hiperbarik oksijen tedavisi 1.4 atmosfer basıncından daha yüksek basınçlarda hastaların yüzde 100 oksijen soluması yaptırıldığı bir tedavidir. Bu tedavi 120 dakikadır. Aralarda 5 dakikalık 2 hava molası vardır. 2 saatlik süren tedavi bittiğinde herhangi uzva poşet geçirme veya bir yerine oksijen verme tedavisi değildir. Bu tedavi tamamen vücudumuzdaki çözülmüş oksijenin yüksek basınçta

Hiperbarik oksijen tedavisi şifa dağıtıyor

çözünürlüğünün artırılarak, vücutta kullanılabilecek seviyede oksijen seviyesine getirmektir. Bu tedavi de bütün uzuvlara yaklaşık 20-25 kat oksijen gönderilir. Gittiği her noktada hasar varsa onarım başlatır. Mekanik hiçbir işe yaramaz. Diyabetik yaralar dediğimiz diyabet ve diyabete bağlı iyileşmeyen yaralarda kullanıyoruz. Kemik iliği nekrozlarında, kemik üst iltihaplarında, ani işitme ve görme kayıplarında kullanıyoruz. Radyoterapi gören hastaların cilt lezyonları ve diğer vücutta bulunan lezyonlarda hiperbarik oksijen tedavisi çok etkili bir tedavidir. Yine radyasyona bağlı idrar yolu enfeksiyonlarında kullanıyoruz. İş kazaları ve benzeri hastalıklarda da kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hiperbarik oksijen tedavisi şifa dağıtıyor
"Bizim tedavimizin çıkış yeri vurgun hastalığıdır" diyen Özdemir, "Vurgun hastalığı tedavilerinden sonra hiperbarik tedavisinin etkinlik mekanizması daha çok geliştiği araştırıldı. 1879 yılından beri tıp fakültelerinde medikal bir tedavi olarak uygulanan bir tedavidir. Yine karbonmonoksit zehirlenmesi, soba zehirlenmelerinde de hiperbarik tedavisini acil olarak kullanıyoruz. Zaten bizim 24 saat 30 gün üzerinden nöbetlerimiz var. Karbonmonoksit, soba zehirlenmeleri için 112 ile irtibat kurup, hastaları tedaviye alıyoruz. Yine ani görme kaybı olan hastalarımızı da acil olarak, gece de olsa cihazımızı açarak, tedaviye alıyoruz. WIP hasta grubunda kilo vermede kullanılıyor. Bu uygulama kas ödemi giderilmesinde çok olduğundan hem gençleşmede hem de metabolizmayı hızlandırdığı için diyetle beraber kilo vermede kullanılıyor.

Bu yurt dışı için biraz pahalı bir tedavi. Ülkemizde yurt dışına göre uygun. Avrupa’da ortalama seansı 250 Euro, Amerika’da 300-400 dolar arasında değişiyor. Ülkemizde bu fiyat 50 dolara kadar düşüyor. Türkiye’de 100 ana başlıkta ödemesi var SGK karşılıyor. Tüm dünyada yayınlara baktığımızda ve genel ile klinik tecrübelerine bakıldığında yaklaşık olarak 500 kalem hastalıkta hiperbarik tedavisi kullanılabiliyor. Farklı endikasyonlarda hastalar gelirse biz uygun görüyorsak, gerçekten faydalıysa ve hasta bu tedaviye girmek için uygunsa hiperbarik tedaviyi uyguluyoruz. Kokusu giden hastalarda 15’inci seansta kokunun geldiğini fark ettik" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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