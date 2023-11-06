Denetimde ceza yemekten kaçamayan sürücü bakın kendini nasıl savundu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu.

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Denetimde ceza yemekten kaçamayan sürücü bakın kendini nasıl savundu!

Şişli ve Beşiktaş’ta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan ve yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, 4 sürücüye toplamda 5 bin 860 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 2 sürücüye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam bin 902 TL para cezası kesildi.

Denetimde ceza yemekten kaçamayan sürücü bakın kendini nasıl savundu!

Beşiktaş’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimlerde 2 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplamda 3 bin 958 lira para cezası kesildi.

“İnsan hangi tabelaya bakacağını şaşırıyor”

Kırmızı ışık ihlali yaptığı için ceza yiyen sürücü kendisini savundu. Polis ekiplerinin tabelayı yanlış yere koyduğunu belirten sürücü, “Yerde tabela vardı. Ne tabelası olduğunu okurken insanın dalgınlığına geliyor. Tam ışığın dibine tabelayı koymuşlar. İnsan hangi tabelaya bakacağını şaşırıyor. Yoksa benim sürekli geçtiğim bir yer orası. Daha önce onu görmüştüm. Ama tabelalar karışabiliyor. Yoksa ben akşama kadar 50 kere oradan geçiyorum. Neden kurala uymayayım? Bilinçli bir şey değildi. Devletin canı sağ olsun. O tabela oradan kaldırılsın. Kör noktada durmasın. İnsanlar da görsün” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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