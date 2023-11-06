Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi Dubai'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

GELENEKSEL TÜRK KIYAFETLERİ GÖZ DOLDURDU

Cumhuriyet'in 100. yılı için Dubai’de Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi yapıldı. Dubai’de bir alışveriş merkezinde gerçekleşen defileye yoğun katılım gerçekleşti.

Gerçekleşen etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dabi Türk Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun ile vatandaşlar katıldı.

Hiperbarik oksijen tedavisi şifa dağıtıyor

Parkta kedi ile karganın oyununu görenler hayrete düştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Denetimde ceza yemekten kaçamayan sürücü bakın kendini nasıl savundu!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Türkiye'de soğuk duş! Havalimanında tek başına açıklama yapması dikkat çekti