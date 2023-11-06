Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!

Cumhuriyet'in 100. yılı için Dubai’de Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi yapıldı. Dubai’de bir alışveriş merkezinde gerçekleşen defileye yoğun katılım gerçekleşti.

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Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi Dubai'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

GELENEKSEL TÜRK KIYAFETLERİ GÖZ DOLDURDU

Cumhuriyet'in 100. yılı için Dubai’de Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi yapıldı. Dubai’de bir alışveriş merkezinde gerçekleşen defileye yoğun katılım gerçekleşti.
Gerçekleşen etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dabi Türk Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!

Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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