(TUZGEM) öğrencileri öncülüğünde düzenlenen ‘Kan Dostum’ kampanyasına Tuzla’lı vatandaşlardan büyük ilgi!

29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri Kızılay iş birliği ile kan bağışında bulundu. ‘Kan Dostum’ kampanyası ile kan ihtiyacı duyan vatandaşlara umut olmak istediklerini söyleyen öğrenciler, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Tuzla’da ‘Gençlik Gelecek’ mottosuyla hareket eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın hayata geçirdiği gençlik merkezlerinde eğitim gören öğrenciler sosyal projelere destek vererek dikkat çekiyor. Bu kapsamda TUZGEM öğrencileri, Kızılay iş birliği ile ‘Kan Dostum’ kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara kan bağışında bulundu. Tuzla Yayla Mahallesi’nde bulunan merkez binasında gerçekleştirilen kan etkinliğine TUZGEM’li gençlerin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi öğrencileri de katıldı.

“HEPİNİZİ KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

2 yıldır TUZGEM öğrencisi olan 19 yaşındaki Yusuf Can El, üniversiteye burada hazırlandığını söyledi. Kızılay Haftası ile yapılan iş birliği kapsamında kan bağışında bulunan El, “Kan bağışı büyük bir ihtiyaçtır. Kan vermek herkesin vatandaşlık görevidir, hayati bir önem taşıyan bu sosyal sorumluluğun herkes tarafından benimsenmesi ve düzenli olarak rutin hayatımıza eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin Kızılay Haftası’nı kutluyor ve hepinizi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“KAN BİR İHTİYAÇTIR”

Diksiyon, müzikal, el becerileri gibi birçok dersten yaralandıklarını söyleyen Tuzla Gençlik Gemisi öğrencisi Sude Nur Hafif (18) ise kan bağışının insanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Hafif, “Bu tür projelere destek verilmesi gerekiyor, kan bir ihtiyaçtır. Her an her şey olabilir mottosuyla hayata bakmak gerekiyor. Başımıza her şey gelebilir; keza yaşadığımız depremler bunun en önemli örneğidir. İşte tam da bu yüzden, kan bağışını hayatımıza adapte etmemiz gerekiyor. Biz gençler olarak üzerimize düşen görevi yapıp kan bağışı yapmaya geldik, peki siz üzerinize düşeni yaptınız mı? Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyor, Kızılay Haftası’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

