Büyükçekmece E-5’te feci kaza! Kavşağa girmeye çalışan hafif ticari araca bariyerler ok gibi saplandı!

Büyükçekmece’de kavşağa girmeye çalışan hafif ticari araç, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında E-5 Büyükçemece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. kontrolündeki 34 AS 2969 plakalı hafif ticari araç, sol şeritten kavşağa girmeye çalıştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Y.K. yönetimindeki 06 BKM 524 plakalı otomobile çarpıp, ardından bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yan yatan araçtan çıkarılan yaralı sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Y.K.'nın aracı da hasar gördü. Kavşak girişi ekiplerce önlem amaçlı bir süreliğine kapatıldı. Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, yol yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

