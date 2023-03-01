Denizli'de yürek yakan kaza: Doğum gününde beton mikserinin altında can verdi

Denizli’de ana yol kenarında bekleyen yaşlı kadın, inşaat alanından ayrılan beton mikserinin ezmesi sonucu doğum gününde hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Denizli'de yürek yakan kaza: Doğum gününde beton mikserinin altında can verdi

Olay, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat alanından ayrılıp ana yola çıkmak isteyen B.A.Ö. idaresindeki 20 BKB 83 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen Hacer Türk’ü (69) altına alarak ezdi.

Denizli'de yürek yakan kaza: Doğum gününde beton mikserinin altında can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cansız beden otopsi için adli tıp kurumu moruna kaldırıldı. Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, yaşlı kadının doğum gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Denizli'de yürek yakan kaza: Doğum gününde beton mikserinin altında can verdi

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