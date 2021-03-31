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Denizli’de yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarına devam edilecek

Yüksek riskli iller arasında yer alan Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavların yapılmasına devam edileceği bildirildi.

Denizli’de yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarına devam edilecek

Kabine Toplantısının ardından paylaşılan yeni risk haritasında orta seviye risk grubundan artan vakalar nedeniyle yüksek risk grubuna dahil olduğu görülen Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi aldıkları kararı duyurdu.

Karara göre tedbirler kapsamında ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları devam edecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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