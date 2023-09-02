Denizli'deki kazada faciaya neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Sabah 03.50 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait Bekir Atman idaresindeki kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametindeki karşı şeritte geçti.

Kontrolü sağlanamayan tır, İzmir'de gerçekleşen düğünden Kayseri'ye gitmeye çalışan yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Otobüste yolcu konumunda bulunan polis memuru Birol Küçük ile birlikte 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 42 kişin yaralandığı öğrenildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölenlerden üçünün polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız ve Emel Özcan olduğu, diğer ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"Direksiyon kitlendi"

Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı tır şoförü Bekir Atman, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

"Ölenlerden bir tanesi yengem ve diğer yakınlarım vardı"

6 kişinin öldüğü ve 43 kişinin ise yaralandığı kazayı duyan aile ve yakınları, Denizli'de bulunan hastanelere akın ediyor. Yakınlarından bilgi almak için kimisi hastane içerisinde kimisi ise bahçesinde uzun süre bekliyor. Kazada hayatını kaybeden yengesi Emel Özcan ile yaralı yakınlarının haberi alır almaz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Çağrı Şaşal, "Gece geç saatlerde otobüs seyir halindeyken, karşı şeritten gelen tır bariyerleri aşarak çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otobüs sürükleniyor ve 6 canımız gidiyor. Ölenlerden bir tanesi yengem ve diğer yakınlarım vardı. Hepimizin başı sağolsun. İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidiyorlardı. Denizli çıkışında maalesef acı kaza oldu" dedi.