Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yanan araç itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AAJ 283 plakalı araçtan duman çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bırakırken, sürücü yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.