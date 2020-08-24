Ege Bölgesinde bulunan Denizli, kıyı şehirlere yakınlığıyla da dikkatleri çekiyor. Turizm ve sanayi alanında oldukça gelişmiş olan Denizli'de şehrin adını duyuran en önemli etkenler genellikle turistik alanları. Pamukkale Travertenleri de bu turistik alanların başını çekiyor diyebiliriz. Turistik yerlerinin dışında oldukça leziz yemek kültürü ile de adından söz ettiriyor. Peki, Denizli'nin neyi meşhur? Denizli'de ne yenir? Nereler gezilir? İşte detaylar...

DENİZLİ'NİN NEYİ MEŞHUR? DENİZLİ'DE NE YENİR?

Arabaşı Çorbası

Anadolunun vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Arabaşı Çorbası, Denizli'de de sıklıkla tüketiliyor. Yöreye göre lezzeti de değişen Arabaşı Çorbası, Denizli'de tavşan etiyle yapılıyor. Hamur ile birlikte tüketilen bu çorba, Denizli'nin vazgeçilmezlerine giriyor.

Kuyu Kebabı

Pişirilme yöntemiyle diğer kebapların önüne geçen Kuyu Kebabı, yaklaşık 1.5 metre derinlikteki kuyuda uzun bir süre boyunca pişiriliyor. Bu şekilde pişmesinden dolayı yumuşacık olan etler, Denizli'de çok seviliyor.

Patlıcan Kapama

Sebzenin ve etin Denizli'de ki buluşması Patlıcan Kapama. Bu enfes lezzet, patlıcanların tencereyi güzelce kaplayacak şekilde yayılmasından sonra et, domates, biber ve pirinç ile birlikte pişirilir.

Börülce Böreği

Denizli'nin geleneksel lezzetlerinden birisi Börülce Böreği. Oldukça farklı bir görünüşü ve lezzeti olan Börülce Böreği, ara öğünlerde ve çayın yanında tercih ediliyor.

DENİZLİ'DE GEZİLECEK YERLER?

Pamukkale Travertenleri

Denizli'nin adını dünyaya duyurmuş bölgelerinden birisi Pamukkale Travertenleri. Travertenler, bölgede yer alan termal su kaynaklarının gün yüzüne çıkınca kimyasal bir tepkime vererek kalsiyum karbonat çökeltisi oluşturmasıyla meydana gelmiştir.

Karahayıt - Kırmızı Su

Pamukkale'nin ikiz kardeşi olarak görülen Karahayıt. Ancak Karahayıt'ta farklı olarak bikarbonat, sodyum, sülfat, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan termal sular kırmızı çökelti oluşturmaktadır. Bu yönüyle Karahayıt'taki termal su "Kırmızı Su" olarak da bilinmektedir.

Salda Gölü

Ülke turizmine büyük katkısı olan Salda Gölü, Denizli'de bulunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden Salda Gölünü mutlaka görülmeli. Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda, son yıllarda oldukça popüler.

Keloğlan Mağarası

Saç ve sakal sağlığı adına iyi geldiği söylenen Keloğlan Mağarası, Denizli'de oldukça büyük ilgi görüyor.

Hierapolis Antik Kenti

Antik kentler açısından oldukça zengin bir şehir olan Denizli'nin en önemli antik kenti, Hierapolis Antik Kentidir.

Ayrıca kelime anlamı olarak da Hierapolis'in "Mutlu İnsanlar Şehri" anlamına geldiği, şehir ve civarında dokumacılık, mermer işlemeciliği gibi zengin gelir kaynakları sayesinde yüksek refah düzeyi nedeniyle şehre bu ismin verildiği de iddia edilmektedir.

DENİZLİ HAKKINDA

Sanayi, tarım, ticaret ve turizm gibi iş kollarındaki gelişimiyle dikkati çeken Denizli, termal turizm, seracılık ve konut ısıtması alanlarında jeotermal enerjiden yararlanılan illerin de başında geliyor.

Türkiye'nin ilk cam festivali özelliğini taşıyan Uluslararası Denizli Cam Bienali’ne ev sahipliği yapan il, yılın her mevsimi devam eden sağlık turizmi alanında önemli bir yere sahip.

Kaplıcaları, antik kentleri ve yemek kültürüyle keşfedilecek pek çok özelliğe sahip şehrin sembolü, renk ve vücut yapısı, kendine has uzun ve hoş ötüşüyle bilinen Denizli Horozu’dur.