Denizlispor, Jimmy Durmaz'a talip oldu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında ilk 11 alternatifi olarak kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı ekipte beklenilen performansı gösteremedi. Jimmy Durmaz, Fatih Terim'in takımdan ayrılacaklar listesinde ilk sıralarda bulunuyor. Oyuncu için Denizlispor'un teklif yaptığı iddia edildi.

Sağ kanatta görev yapan tercrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü.

Futbol kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1.5 sezon top oynayan futbolcu, ardından Olympiakos ve Toulouse'da forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.

JİMMY DURMAZ'IN GALATASARAY PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giydi. Jimmy Durmaz, bu maçlarda yalnızca 1 gol atma başarısı gösterdi. Sezon sonunda ise Fatih Terim'in gönderilecekler listesine ilk sıralardan girdi.