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Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Yukatel Denizlispor Asbaşkanları Can Cesur  ve Ozan Katrancıda katıldı.

Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin, Muris Mesanovic'i, Çekya takımlarından Mlada Boleslav'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, kulüp binasında düzenlenen imza törenine Yukatel Denizlispor asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı'nın da katıldığı bildirildi.

Denizlispor, Muris Mesanovic'i transfer etti

MURIS MESANOVİC KİMDİR?

6 Temmuz 1990 doğumlu Muris Mesanovic Bosna Hersek asıllı olduğu biliniyor. Boyu 1,75 cm. 2008-2009 sezonunda Jablonec takımında profesyonel hayata başlayan Muris, Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav’da forma giyiyor. Bosna Hersek uyruklu futbolcu, forvet ve forvet arkası mevkilerde oynuyor. Mlada Boleslav forması ile bu sezon Çekya 1. Ligi’nde 18 maçta 8 gol atan Muris, Çekya Kupası’nda da 2 maçta 2 gol attı.
Geçen sezon Slavia Prag forması altında 18 maçta 6 gol ile oynayan Muris Mesanovic, 160 resmi maçta 56 gol atarken 18 kez de sarı kart gördü.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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