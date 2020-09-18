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Denizlispor, Neven Subotic'i kadrosuna kattı!

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Denizlispor, çok konuşulacak bir transfere imza atıyor. Akdeniz ekibi, Neven Subotic ile her konuda anlaşma sağladı.

Denizlispor, Neven Subotic'i kadrosuna kattı!

Denizlispor, Süper Lig'de flaş bir transfere imza atıyor. Bu hafta kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, uzun yıllar Borussia Dortmund'un stoper tandeminde yer almış olan Neven Subotic'i kadrosuna katıyor. Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Denizlispor, kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturacak. 

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de oynayan Subotic, Denizli'ye gelerek resmi imzalar önce sağlık kontrolünden geçti. 

Neven Subotic, Denizlispor'a imza atıyor!

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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