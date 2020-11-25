Sadakatsiz 8. bölüm full izle | Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri ne zamana kadar? | Hepsiburada Kasım indirimleri ne zaman bitiyor?Fenerbahçeli sporculardan kadına şiddete 'Tahammülümüz Yok' mesajıBağ-Kur'lulara büyük müjde: Emekli olmak artık hayal değil!ÖSYM uygulamalarına e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilecekInter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın var?Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledirİzmir Belediyesi, ikinci kadın sığınma evi ile hizmete başlıyorMİSK Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı'dan Kaftancıoğlu'na tehdit: Sende kaşıntı var, akıllı ol!Mustafa Cengiz'den seçim açıklaması: Aday olacak mı?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Denizlispor, Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Denizlispor, Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı

Denizlispor'da sezon başında büyük umutlar ile göreve getirilen Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Denizlispor'un başına geçen Robert Prosinecki, beklenen başarıyı yakalayamadı. Prosinecki yönetiminde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 9 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi. Türkiye Kupası'nda Turgutluspor ile mücadele eden Denizlispor'da 2-1'lik mağlubiyetin faturası Prosinecki'ye kesildi.

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ROBERT PROSİNECKİ KİMDİR?

Robert Prosinečki, Hırvat eski millî futbolcu ve teknik adam. Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'u çalıştırmaktadır. Sırp takımı Crvena zvezda ile teknik direktörlük kariyerine başlamış ve 15 Ekim 2012 itibarıyla Türkiye Spor Toto Ligi takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü olmuştur. 51 yaşındaki teknik adam, sezon başında Denizlispor'un başına geçmiş ve 9 maçta, 0.56 puan ortalaması yakalamıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT