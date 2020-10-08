Denizlispor, yeni transferleriyle yükselişe geçmek istiyor

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayıp düşme potasına yerleşen Yukatel Denizlispor, yeni transferlerine güveniyor. Milli aranın ardından deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin Fede Varela ve Mathieu Dossevi'yi ilk 11'e monte edeceği bildirildi.

Denizlispor'un İspanyol Leganes'ten transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle henüz süre alamayan ofansif orta saha oyuncusu Fede Varela'nın tamamen iyileştiği öğrenildi. Prosinecki'nin gol yollarında umut bağladığı Arjantinli 10 numaranın 5'inci haftadan itibaren hazır olacağı kaydedildi.

Transfer döneminin son gününde Toulouse'dan kadroya dahil edilen sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi'den de beklentilerin yüksek olduğu vurgulandı. Hücum gücünü yükseltmek isteyen Prosinecki'nin iki oyuncuya da çok güvendiği kaydedildi.

"GALİBİYET SERİSİ BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, takıma katılan yeni oyuncuların büyük katkı sağlayacağını ifade etti. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını aktaran Şanlıkan, "Elbette bir takım eksikliklerimiz var, o da zamanla ortadan kalkacaktır. Yeni transferlerimiz Gençlerbirliği maçında takımda yerini alacak. Gençlerbirliği'ni mutlaka yenmek istiyoruz. Galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz" dedi.