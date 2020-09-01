Denizlispor'un yeni transferi Angelo Sagal kimdir? Kaç yaşında?

Süper Lig'de yeni sezona etkili bir şekilde girmek Denizlispor, kadrosuna genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ligin başlangıç vuruşunu yapmasına az bir süre kala, yeni transferi Angelo Sagal'ı açıklayan Denizli ekibi, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Angelo Sagal kimdir? Kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde...

ANGELO SAGAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

18 Nisan 1993 tarihinde Şili'de doğan, Angelo Sagal, 27 yaşında. Hücüm bölgesinin birçok alanında görev yapan Sagal, profesyonel futbol kariyerine, 2013 yılında ülkesinin takımı, Rangers Talca'da başladı. Rangers Talca'dan Huachipato FC'ye transfer olan Sagal, burada uzun yıllar forma giydi.

2017 yılında ise Meksika takımlarından CF Pachuca'ya transfer olan yıldız oyuncu, buradan farklı kulüplere kiralandı. Kariyerinde toplam 183 maça çıkan Sagal, 31 gol attı. Ayrıca, 16 gole de asist katkısında bulundu.

Angelo Sagal, Denizlispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.