Dennis Gabor Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

DENNİS GABOR KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Haziran.1900 Ölüm tarihi : 09.Şubat.1979

Dennis Gabor kaç yaşında öldü : 79

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Fizikçi, Mucit

Dennis Gabor doğum yeri : Budapeşte , Macaristan

Ölüm yeri : Londra , İngiltere

DENNİS GABOR BİYOGRAFİSİ

Macar asıllı İngiliz fizikçidir, Hologram’ın mucididir.

Dennis Gabor, 1900 yılında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde doğmuştur. Budapeşte ve Berlin Politeknik okullarında Elektrik mühendisliği branşında yüksek öğrenimini tamamladı. Sonra Alman teknik araştırma laboratuarında özellikle Berlin Siemens ve Halske firmalarında çalıştı.

1933 yılında İngiltere'ye gitmiş, birçok firmada araştırmacı olarak çalışmıştır. 1949'da Londra'da ki “İmperial College of Science adn Technology'de” uygulamalı elektronik fizik profesörü oldu. Ayrıca Stamford'da ki araştırma laboratuarlarında çalıştı. 1948'de bulduğu ve daha sonra geliştirdiği holografi yöntemiyle 1971 Nobel fizik ödülünü elde etti.

Hologram İlkesi: 1947 yılında Dennis Gabor tarafından ortaya atıldı. Uygulamaya geçişi ancak 1963 yılında başlayabildi. Hologram bir cisim tarafından yayılan veya dağıtılan bir dalganın, bu cisimle ilgisi olmayan ve karşılaştırma dalgası denilen bir dalga ile üst üste gelmesinden doğan girişimleri kaydeden bir fotoğraf plağından meydana gelir. Holograarasında en önemlileri, bir yandan hologramların üst üste konulmasıyla hareket halindeki cisimlerin veya bazı cisimlerin küçük şekil değiştirmelerinin meydana çıkarılması, öte yandan hesap makineleri ile harflerin yeniden tanınmasıdır.

Holografi üç boyutlu lazer fotografıdır. Hologram orjinal objenin üç boyutlu gerçek kaydıdır. Derinlik ve paralaks içerdiğinden, objenin çevresini ve arkasındaki objelerin dahada derinlik içinde görülmesini sağlar.

Hologram kelimesi Yunanca sözcüklerin bileşiminden oluşur. “Holos” “Tam görüntü” ve “Gram” “Yazılı” anlamındadır. Hologram lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan iç boyutlu kayıttır. Holografinin teknik terimi “Dalga sınırının yeniden yapılanması”dır. Holografide uyumlu lazer ışınının pozitif teması ile dalga sınırlarını eşleştirerek kayıt yaparız. Bu üç boyutlu kayıt kırılmış bir şablon şeklinde oluşur; bir dizi çok ince çizgi veya tek merkezli daireler halindedir. Bu kırılma, ışığı bükerek lazer ışığının orjinal kaydın dalga sınırına geri gönderir. Objenin üç boyutlu görüntüsü -hologram-ışık olarak yapılanır.

Dennis Gabor'un katot osilografisi, manyetik mercekler, gazlarda boşalma ve bilgi kuramı ile ilgili çalışmaları da vardır.

Ayrıca 1963 yılında “Geleceği Yaratalım ” adında bir kitap yazmıştır.

Dennis Gabor 9 Şubat 1979 da traji komik bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Su sandığı bir bardak tineri içen Gabor bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.