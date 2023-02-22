Dennis İwuoha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis İwuoha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis İwuoha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dennis İwuoha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dennis İwuoha {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dennis İwuoha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Dennis İwuoha'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dennis İwuoha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dennis İwuoha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dennis İwuoha şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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