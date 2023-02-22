Dennis Obasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Obasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Obasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dennis Obasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dennis Obasi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dennis Obasi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Dennis Obasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Obasi'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dennis Obasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dennis Obasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Nasarawa United
Dennis Obasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dennis Obasi şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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