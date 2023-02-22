Dennis Obasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Obasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dennis Obasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dennis Obasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.