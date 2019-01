Dennis Quaid Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENNİS QUAİD KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Nisan.1954

Dennis Quaid kaç yaşında : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Sinema Oyuncusu

Dennis Quaid doğum yeri : Houston, Teksas, ABD

DENNİS QUAİD BİYOGRAFİSİ

Dennis Quaid, 9 Nisan 1954 tarihinde ABD, Teksas, Houston’da doğmuştur. Tam adı Dennis William Quaid’dir. Babası Buddy Quaid, annesi Ürdün asıllı Juanita Bonniedale Jordan’dır. Randy Quaid, Buddy John Quaid, Brandy Quaid adlarında kardeşleri vardır. Teksas Bellaire lisesinde okudu. Lisede ve üniversitede tiyatro eğitimi aldı, 1974 yılında Houston Üniversitesini bırakıp oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

1989 yılında çekilen “Great Balls of Fire” adlı filmde Winona Ryder ile birlikte oynadı.

Dennis Quaid, 2004yılında “Yarından Sonra” adlı sinema filminde başrolde olarak Jake Gyllenhaal ile birlikte oynadı.

Evlilikleri :

1.eşi: 25 Kasım 1978 tarihinde oyuncu Pamela Jayne Soles ile evlendi. 23 Ocak 1983 tarihinde boşandı.

2.eşi: 14 Şubat 1991 tarihinde oyuncu Meg Ryan ile evlendi. 16 Temmuz 2001 tarihinde boşandı. Jack Henry Quaid (d.1992) adında bir oğlu vardır.

3.eşi: 4 Temmuz 2004 tarihinde emlakçı Kimberly Buffington ile evlendi. 8 Kasım 2007 tarihinde Zoe Grace Quaid, Thomas Boone Quaid adlarında ikiz çocukları oldu.

Filmleri :

2013 - Çat)

2012 - Ailem İçin (Henry Whipple)

2012 - Aşk Oyunu (Carl)

2012 - Çalıntı Hayat (Kil Hammond)

2012 - Vegas (Sheriff Ralph Lamb)TV Dizisi

2012 - Playing for Keeps

2012 - Dikkat Bebek Var (Ramsey)

2012 - Ailem İçin (Henry Whipple)

2011 - Soul Surfer (Tom)

2011 - Footloose (Shaw Moore)

2011 - Beneath The Darkness (Ely)

2010 - The Special Relationship (Bill Clinton)TV Filmi

2010 - Kıyamet Melekleri (Bob Hanson)

2009 - Pandorum (Payton)

2009 - Mahşerin Dört Atlısı (Aidan Breslin)

2009 - G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi (General Hawk)

2008 - The Express (Ben Schwartzwalder)

2008 - Bakış Açısı (Thomas Barnes)

2008 - Aşkın Yaşı Yok (Lawrence Wetherhold)

2007 - Terra'yı Kurtarmak (Roven-Seslendirme)

2006 - Amerikan Rüyaları (Başkan Staton)

2005 - Seninkiler, Benimkiler ve Bizimkiler (Frank Beardsley)

2004 - Yarından Sonra (Jack Hall)

2004 - The Alamo (Sam Houston)

2004 - Babamın Kabusu (Dan Foreman)

2004 - Ankanın Uyanışı (Frank Towns)

2003 - Kabus (Cooper Tilson )

2002 - Çaylak (Jimmy Morris)

2002 - Cennetten Çok Uzakta (Frank Whitaker)

2001 - Dostlarla Akşam Yemeği (Gabe)

2000 - Twentieth Century Fox: The Blockbuster Years (Mike (Arşiv Görüntüleri))TV Filmi

2000 - Traffic (Arnie Metzger)

2000 - Frekans (Frank Sullivan)

1999 - Kazanma Hırsı (Jack Rooney)

1998 - Çapraz Hayatlar (Hugh)

1998 - Savaş Günahları (Joshua Rose)

1998 - Komik Tuzak (Nick Parker)

1997 - Çete (Joe Doe)

1997 - Dönüşüm (Frank LaCrosse)

1996 - Ejder Yürek (Bowen)

1995 - Aşk ve Yalanlar (Eddie Bichon)

1994 - Wyatt Earp (Doc Holliday)

1993 - Wilder Napalm (Wallace Foudroyant)

1993 - Et ve Kemik (Arlis Sweeney)

1993 - Casus ve Çocuk Bezi (Jefferson Blue)

1990 - Yaşamın Kıyısından Kartpostall... (Jack Faulkner)

1990 - Gel Cenneti Gör (Jack McGurn)

1989 - Great Balls of Fire! (Jerry Lee Lewis)

1988 - Tutkulu Bir Hayat (Gavin Grey)

1988 - D.O.A. (Dexter Cornell)

1987 - İçimde Biri Var (Tuck Pendleton)

1987 - The Big Easy (Remy McSwain)

1987 - Suspect (Eddie Sanger)

1985 - Düşmanım (Willis Davidge)

1984 - Dreamscape (Alex Gardner)

1983 - Tough Enough (Art Long)

1983 - Jaws 3-D (Michael Brody)

1983 - Boşluktaki Kahramanlar (Gordon Cooper)

1981 - The Night the Lights Went Out ... (Travis Child)

1981 - Caveman (Lar)

1981 - Bütün Bir Gece (Freddie Dupler)

1980 - The Long Riders (Ed Miller)

1980 - Gorp (Mad Grossman)

1979 - Breaking Away (Mike)

1978 - The Seniors (Alan)

1978 - Our Winning Season (Paul Morelli)

1977 - September 30, 1955 (Frank)

1977 - I Never Promised You a Rose Ga... (Shark)

1975 - Crazy Mama

1965 - Sonsuz Uçuş