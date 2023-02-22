Denny Samko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denny Samko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denny Samko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denny Samko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denny Samko 23 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denny Samko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denny Samko'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denny Samko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denny Samko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denny Samko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denny Samko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove B

1 Haziran 2020 yılında Hradec Kralove

26 Temmuz 2021 yılında Chlumec n/Cidl.

30 Haziran 2022 yılında Hradec Kralove

19 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Hradec Kralove

Denny Samko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denny Samko şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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