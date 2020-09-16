Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı eleyerek finale yükseldi!

NBA'de finallerin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Batı Konferansı yarı finalinde dün gece oynanan maç nefesleri kesti. Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 104-89 mağlup etti. Nuggets, bu sonuçla seride 1-3 geriden gelerek 4-3 kazandı. Denver Nuggets finalde Los Angels Lakers ile karşı karşıya gelecek.

Nuggets bir önceki turda Utah Jazz karşısında da 3-1'den geri dönmeyi başarmıştı.

Maça damga vuran Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle triple-double yaptı. Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray ise 40 sayı 4 ribaunt ve 5 assitle oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard-Paul George ikilisi son periyodda hiç skor üretemezken, Leonard 14 sayı, 6 ribaund, 6 asist, Paul George 19 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Montrezl Harrell 20 sayı üretti.