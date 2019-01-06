Denys Boyko Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENYS BOYKO KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Ocak.1988

Denys Boyko kaç yaşında : 31

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Futbolcu

Denys Boyko doğum yeri : Kiev, Ukrayna

DENYS BOYKO BİYOGRAFİSİ

20 Ocak 2016 tarihi itibari ile Beşiktaş’ın kalecisi oldu.

Denys Boyko, 29 Ocak 1988 tarihinde Ukrayna, Kiev’de doğmuştur. Tam adı Denis Oleksandroviç Boyko’dır.

Futbol en Dinamo Kiev’de başladı. 2005 yılında Dinamo Kiev’de profesyonel oldu. 2005 yılından 2014 yılına kadar bonservisi Dinamo Kiev’de bulundu.

2013 yılında Dnipro'da kiralık forma Denys Boyko, 1 Temmuz 2014 tarihinde 4 milyon euro karşılığı Dnipro’ya transfer oldu. Bu sezonda takımıyla UEFA Avrupa Ligi finali oynamayı başardı. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa liginde final oynama başarısı gösterdi. Ancak finalde Sevilla'ya 3-2 yenilerek takımı Avrupa ikincisi oldu.

1.94 metre boyundaki kaleci Denys Boyko 20 Ocak 2016 tarihinde 4 milyon Euro bonservis bedeli ve yıllık garanti ücret olarak 1.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaşfutbol takımına 3.5 için transfer oldu.

Şimdiye kadar 3 kez Ukrayna’nın A milli takımında oynayan Denys Boyko, Ukrayna’nın EURO 2016 kadrosunda da yerini alacak.

Denys Boyko, 2012 yılındaevlidir.

Altyapı Kariyeri :

2001-2005 - Dinamo Kiev

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2005-2014 - Dinamo Kiev

2005-2008 - Dinamo Kiev 2

2005-2007 - Dinamo Kiev 3

2008-2008 - CSKA Kiev (kiralık)

2009-2009 -Obolon (kiralık)

2011-2012 - Kryvbas (kiralık)

2013-2014 - Dnipro (kiralık)

2014-2016 - Dnipro

2016 - ----- - Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

2003-2005 - Ukrayna U-17

2006-2007 - Ukrayna U-19

2008-2011 - Ukrayna U-21

2014 - ----- - Ukrayna