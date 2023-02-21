Denys Galata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Galata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Galata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Galata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Galata 4 Eylül 2000 tarihinde Kremenchuk, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Галата Денис Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Galata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SDG ltd. yapmaktadır. Denys Galata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kremin Kremenchuk futbol takımında oynamaktadır. Kremin Kremenchuk takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Galata'nin Kremin Kremenchuk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Galata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Galata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Galata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Galata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Vorskla U19

1 Temmuz 2018 yılında Vorskla II

3 Eylül 2020 yılında Kremin

31 Aralık 2020 yılında Vorskla II

1 Ocak 2021 yılında Vorskla Poltava

20 Şubat 2021 yılında Kremin

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

23 Ağustos 2022 yılında Kremin

Denys Galata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Galata şuan Kremin Kremenchuk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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