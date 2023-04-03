Denys Teslyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Teslyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Teslyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Teslyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Teslyuk 11 Nisan 2003 tarihinde Lutsk, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Теслюк Денис Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Teslyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Denys Teslyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Teslyuk'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denys Teslyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Teslyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Teslyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Teslyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2020 yılında Volyn Lutsk U19

3 Eylül 2020 yılında Volyn 2 Lutsk

23 Temmuz 2021 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv U19

Denys Teslyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Teslyuk şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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