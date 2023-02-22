Denzel Jubitana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denzel Jubitana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denzel Jubitana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denzel Jubitana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denzel Jubitana 6 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika,Surinam uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denzel Jubitana Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supervision Management yapmaktadır. Denzel Jubitana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Denzel Jubitana'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denzel Jubitana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denzel Jubitana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denzel Jubitana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denzel Jubitana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KV Mechelen U17

1 Temmuz 2016 yılında KV Mechelen U19

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2018 yılında Waasl.-Beveren

27 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2021 yılında Roda JC

4 Şubat 2022 yılında Iraklis

Denzel Jubitana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denzel Jubitana şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Turk Sport, KSK Beveren, SK Lierse (-2015), KV Mechelen (2015-2017)

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