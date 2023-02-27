Deok Geun Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deok Geun Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deok Geun Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deok Geun Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deok Geun Lim 25 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임덕근 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deok Geun Lim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Deok Geun Lim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deok Geun Lim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lim_5_/

Deok Geun Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deok Geun Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deok Geun Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deok Geun Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cheonan Jeil HS

4 Ocak 2019 yılında Jeju United

2 Şubat 2021 yılında Daejeon Hana C.

Deok Geun Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deok Geun Lim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gwangmyeong Gwangdeok Elementary School (광명광덕초등학교, 2010-2011),Gwangmyeong Middle School (광명중학교, 2012-2014),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.