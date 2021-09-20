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Deontolojik ne demek, TDK'ya göre Deontolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Deontolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Deontolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Deontolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Deontolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Deontolojik ne demek, TDK'ya göre Deontolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deontolojik ne demek? Deontolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deontolojik kelimesi. Peki deontolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deontolojik nedir, deontolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Deontolojik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Deontolojik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

DEONTOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deontolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Deontolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre deontolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ödev bilimsel

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