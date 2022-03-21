Deplase ne demek, TDK'ya göre Deplase kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deplase ne demek? Deplase TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deplase kelimesi. Peki deplase ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deplase nedir, deplase kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEPLASE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deplase kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Deplase kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre deplase kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Yerini değiştirmek` anlamındaki deplase etmek, `yeri değişmek.` anlamındaki deplase olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

