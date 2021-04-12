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  3. Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasman heyecanı yaşandı. Gerçekleştirilen maçta Ankaraspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankaraspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ferdi Karadoruk

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Donkor, Furkan Şeker, Ahmethan Köse, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 80 Umut Sözen), Atalay Babacan (Dk. 58 Ozegovic), Eren Keleş (Dk. 80 Ömer Çiçek), Serdar Özkan (Dk. 26 Ergin Keleş)

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Mahmut Akan (Dk. 90+3 Mete Çelik), Gökhan Akkan, Ercan Yazıcı, Olatunbosun (Dk. 86 Levent Gülen), Blagojevic, Samed Ali Kaya (Dk. 58 Mehmet Tuğrul Başkan), Barış Zeren (Dk. 90+3 Mudimu), Umar (Dk. 58 Erdem Çetinkaya), Pedersen

Goller: Dk. 4 Ercan Yazıcı, Dk. 85 Pedersen (Ankaraspor), Dk. 90 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Umar, Dk. 19 Ercan Yazıcı, Dk. 62 Pedersen, Dk. 64 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 45 Eren Keleş, Dk. 47 Ahmethan Köse, Dk. 64 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

Deplasmanda galibiyet sevinci, Ankaraspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

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