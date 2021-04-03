Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depo sorumlusu deponun tüm faaliyetleri ile ilgilenen, depoya gelen malların evrak ve fiziksel uyumluluğunu kontrol eden kişidir.

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Maaşları

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterlidir.

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Ne İş Yapar?

Depo Görevlisi (Yarı Mamul); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Depo Görevlisi (Yarı Mamul) mesleğinin meslek kodu 9333.16 olarak belirlenmiştir

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