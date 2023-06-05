Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!

Doların 21 lirayı aşarak rekor tazelemesi petrol fiyatları derinden etkiliyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine gelen zamların ardından sektör kaynakları motorine de çok büyük zam geleceğini ifade ediyor. Motorinin litre fiyatı 19 TL'den birden 21 TL'ye yaklaşacak.

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Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!

Petrol fiyatlarındaki yükselişi dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi takip edince akaryakıt ürünlerine zam da kapıya dayandı. Geçen hafta benzine gelen zammın ardından şimdi de motorine zam geleceği söyleniyor.

Tek seferde zam rekoru kıracak

Motorine geçen hafta benzine gelen 66 kuruş zammı gölgede bırakacak tutarda zam gelecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki rafineri ile akaryakıt ana dağıtım firmaları motorine tek seferde asgari 1,42 Türk Lirası (TL) zam hazırlığı için düğmeye bastı.

Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!

Salı gece yarısı pompaya yansıyacak

7 Haziran Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 19,36 TL’den 20,78 TL’ye çıkacak. Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 20,72 TL’den, Ankara’da 21,16 TL’den ve 21,27 TL’den satılacak.

Benzin zammı da masada bekliyor

Mardin, Muş ve Hakkari başta olmak üzere bazı doğu ve güneydoğu şehirlerinde motorin fiyatı 22 TL’nin eşiğine gelecek. Söz konusu şehirlerde müteakip zamda litre fiyatı 22 lirayı aşacak. Firmalar motorine birkaç gün içinde ilave bir zamma hazırlanıyor. Benzin zammı da masada.

Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!

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