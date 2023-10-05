Depolarını fulleyenler ağlıyor, Benzine bir büyük indirim daha yolda! Kimse bu kadar beklemiyordu

Benzin fiyatların bir indirim daha yolda. Gece yarısı dün yapılması planlanan 2,15 TLlik indirim pompaya yansıdı. Bu gece yarısı da benzine yine kallavi bir indirim bekleniyor. 6 Ekim 2023 Cuma günü itibariyle (bu gece yarısı) benzinin litresine 1 lira 15 kuruş daha indirim geliyor.
Benzin ve motorine seçimden sonra üst üste gelen zamların ardından benzinde üst üste kallavi indirimler gelmeye başladı. Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibariyle 2 lira 7 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Benzine bu gece yarısı da yeni kallavi bir indirim var.
Benzine bu gece 1 lira 15 kuruş indirim var
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 6 Ekim Perşembe gününden itibaren, yani bu gece yarısı geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk daha indirim geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
5 Ekim 2023 Çarşamba Benzin ve Mazot fiyatları
İSTANBUL Benzin ve Mazot fiyatları
Benzin: 34.59 TL
Motorin: 40,08 TL
LPG (Otogaz): 18,60 TL
ANKARA Benzin ve Mazot fiyatları
Benzin: 35.19 TL
Motorin: 40,68 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL
İZMİR Benzin ve Mazot fiyatları
Benzin: 335.29 TL
Motorin: 40,80 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL
2 lira 7 kuruşluk indirim pampaya yansıdı
Gece yarısı gelen 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 59 kuruşa, İzmir'de 35 lira 29 kuruşa, Ankara'da ise 35 lira 19 kuruşa geriledi.