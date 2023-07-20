Depolarınızı doldurun! Mazota büyük bir zam daha geliyor!

Döviz kurlarındaki sert artışlardan akaryakıt fiyatları nasibini aldı.

Doların piyasadaki sert artışı maalesef yetmez gibi, geçtiğimiz hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV kararıyla mazota tek seferde 6 liralık gibi dev zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARINA HERGÜN ZAM GELİYOR

Bu zammın üzerinden daha çok geçmeden kuruş kuruş zamlar geldi. Dün "kur farkı zammı" sonrasında yarından itibaren geçerli olmak üzer bir zam daha bekleniyor.

Sektör kaynaklarının ifade ettiğine göre 21 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,21 TL zam gelmesi beklendiği belirtildi. Bu zamla birlikte İstanbul'da mazot fiyatları 35 lirayı aşacak!

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CEMAL ENGİNYURT: BÖYLE GİDERSE 40 TL'Yİ GEÇECEK"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son yapılan zamlara ve vergi artışlarına değindi. Türkiye'nin her geçen gün bir zam haberi ile güne başladığını belirten Enginyurt, üst üste yapılan zamların ülkeyi yangın yerine çevirdiğini iddia etti.

Döviz ve akaryakıttaki artış karşısında ülkeyi yönetenlerden hala bir ses çıkmadığını ifade eden Enginyurt, "Ülke hakikaten büyük bir çıkmazın içerisine girdi. Vergilerdeki artış, ÖTV ve KDV zamları geri çekilmeli. Bu zamlar geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecektir. Çiftçi, esnaf batacaktır. İktidarın vicdanı, millete karşı sorumluluğu varsa muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya davetine icabet eder. İktidar öyle bir çıkmazda ki Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf genelgesi yayımlıyor ama gel gör ki EPDK bugün itibarıyla araç ihalesine çıkıyor. Tasarruf bunun neresinde? İktidarın yaptığı tüm zamları protesto ediyorum." diye konuştu.

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İl İl Güncel akaryakıt fiyatları 20 Temmuz 2023

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de işte beklenen zam öncesi, 20 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları:

Adana güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35,05 TL

Motorin fiyatı: 33,30 TL

LPG fiyatı: 13,68 TL

Adıyaman güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35 TL

Motorin fiyatı: 33,31 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Ankara güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,58 TL

Motorin fiyatı: 32,84 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Antalya güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35,23 TL

Motorin fiyatı: 33,57 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

Aydın güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,76 TL

Motorin fiyatı: 33,06 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Balıkesir güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 33,18 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Diyarbakır güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35,26 TL

Motorin fiyatı: 33,53 TL

LPG fiyatı: 13,75 TL

Edirne güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,70 TL

Motorin fiyatı: 33,10 TL

LPG fiyatı: 14,01 TL

Hatay güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,89 TL

Motorin fiyatı: 33,21 TL

LPG fiyatı: 13,65 TL

İstanbul güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,08 TL

Motorin fiyatı: 32,32 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

İzmir güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,69TL

Motorin fiyatı: 33,05 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35,01 TL

Motorin fiyatı: 33,33 TL

LPG fiyatı: 13,81 TL

Kars güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35,06 TL

Motorin fiyatı: 33,49 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Muğla güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,84 TL

Motorin fiyatı: 33,19 TL

LPG fiyatı: 14,09 TL

Sivas güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 35,01 TL

Motorin fiyatı: 33,37 TL

LPG fiyatı: 14,29 TL

Trabzon güncel benzin ve mazot fiyatları

Benzin fiyatı: 34,83 TL

Motorin fiyatı: 33,23 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

kaynak: Haber3