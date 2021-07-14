Deport etmek ne demek? | Deport nedir? | Deport neye denir? , Kimler deport edilir?
Deport kelimesi, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'ın korona testlerini kabul etmeyişinin ardından İstanbul'a dönmesiyle gündeme geldi. Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Deport kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki Deport etmek ne demek? | Deport nedir? | Deport neye denir?, Kimler deport edilir?
Galatasaray kafilesinin olayı ve uluslararası seyahatlerin yeniden başladığı şu günlerde deport etmenin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Vatandaşlar deport etmenin ne olduğunu internette sıkça araştırıyor. Sizler için Deport etmek ne demek? | Deport nedir? | Deport neye denir?, Kimler deport edilir? sorularına yanıt verdik.
DEPORT ETMEK NE DEMEK? | DEPORT NEDİR? | DEPORT NEYE DENİR?
Yaşam sürdüğü ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden sebebiyle (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile gönderilen kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir. Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da yalnız başlarına uçağa biniş yaparlar.
Deport, İngilizce bir kelimedir. Deport kelimesinin anlamları şu şekilde; "sınır dışı etmek, dışlamak, uzaklaştırmak, sürgün etmek" vb. sunulmaktadır.
KİMLER DEPORT EDİLİR?
- 5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,
- Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,
- Türkiye'ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,
- Türkiye'de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,
- Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,
- Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,
- Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,
- Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,
- Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,
- Türkiye'ye legal giriş veya Türkiye'den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,
- Türkiye'de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye'ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,
- Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,
- Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,
- Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili