Galatasaray kafilesinin olayı ve uluslararası seyahatlerin yeniden başladığı şu günlerde deport etmenin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Vatandaşlar deport etmenin ne olduğunu internette sıkça araştırıyor. Sizler için Deport etmek ne demek? | Deport nedir? | Deport neye denir?, Kimler deport edilir? sorularına yanıt verdik.

DEPORT ETMEK NE DEMEK? | DEPORT NEDİR? | DEPORT NEYE DENİR?

Yaşam sürdüğü ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden sebebiyle (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile gönderilen kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir. Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da yalnız başlarına uçağa biniş yaparlar.

Deport, İngilizce bir kelimedir. Deport kelimesinin anlamları şu şekilde; "sınır dışı etmek, dışlamak, uzaklaştırmak, sürgün etmek" vb. sunulmaktadır.

KİMLER DEPORT EDİLİR?