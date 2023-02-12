Deprem anında bebeklerin yanına koştular! Hemşireler, canlarını hiçe sayıp kuvözlere sarıldılar

Kahramanmaraş depreminin en çok etkili olduğu illerden olan Gaziantep'te yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler, deprem anında canını hiçe sayarak bebeklerin yanından ayrılmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketiyle en acı günlerini yaşıyor. 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen felakette binler insanımız hayatını kaybetti, yaralanan vatandaşların tedavileri hastanelerde sürüyor. Bunun yanında enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Deprem anında bebeklerin yanına koştular! Hemşireler, canlarını hiçe sayıp kuvözlere sarıldılar

Deprem felaketinin acıları sarılmaya devam ederken 7.7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı ana ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

BEBEKLERİN OLDUĞU ODAYA GELDİLER

Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler, deprem anında prematüre ve hasta olarak doğan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

Deprem anında bebeklerin yanına koştular! Hemşireler, canlarını hiçe sayıp kuvözlere sarıldılar

KUVÖZLERE SARILDILAR

Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

Deprem anında bebeklerin yanına koştular! Hemşireler, canlarını hiçe sayıp kuvözlere sarıldılar Deprem anında bebeklerin yanına koştular! Hemşireler, canlarını hiçe sayıp kuvözlere sarıldılar

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