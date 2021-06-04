Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'dan Doğu Anadolu için 6.5 deprem uyarısı

Türkiye'de derin acılar yaşatan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda akrabasının hayatını kaybetmesinin ardından deprem araştırmacı olan ve elde ettiği bilgilerle deprem tahminlerinde bulunan Ahmet Yakut, yıl içinde olabilecek depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de olması beklenen depremler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yakut, doğudaki depremleri konuşacaklarını dile getirerek," Bingöl civarı, yakın çevresindeki Elazığ. Buralarda sadece orta ölçekli 3'lük, 4'lük değil de belki 5 küsurluk depremler görebiliriz. Son depremlere baktığımızda, 2 gün önce yaşanan Osmaniye depremi ve dün yaşanan Adana depremi sonrasında Kahramanmaraş civarında, 4'lük 4.5'lik depremlerle bir hareketlilik başlayabilir." diye konuştu.

"BAŞLADIĞI ZAMAN KENDİNİ KIRAN BİR FAY"

Doğu Anadolu fayının canlandığını şeklindeki ifadelerin herkesin aklında olan algı olduğunu söyleyen Ahmet Yakut," Uzun zamandan beri 'Adıyaman Gölbaşı ve Kahramanmaraş Türkoğlu- Pazarcık hattında büyük deprem bekliyoruz' dediler ama Doğu Anadolu Fay Zonu bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu kadar aktif bir fay değil ama başladığı zamanda da kendini takır takır kıran bir fay. Ben Kahramanmaraş civarında 1514'lü yıllardan bu yana beklenen depremi değil de 4'lük, 5'lik rutin depremler olabileceğini söyleyebilirim. Ama bu sene Kahramanmaraş civarında 6'lık veya 6'ının üzerinde deprem beklemem." ifadelerini kullandı.

"AKDENİZ AÇIKLARINI KONUŞACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Yakut, Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Palu - Hazar hattı ve Bingöl kısmına bakılması gerektiğini düşündüğünü belirterek," 'Bu sene nerede büyük bir deprem olur?' diye soracak olursanız ben hep doğuyu söylerim. Bu sene de doğu derim. Ve bu sene Akdeniz açıklarını da konuşacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Öte yandan Yakut, Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerektiğini belirterek, söz konusu fay hattının 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.