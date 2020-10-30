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  3. Deprem Ayvalık’ta da bir taş binanın duvarını çökertti

Deprem Ayvalık’ta da bir taş binanın duvarını çökertti

Merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki deprem Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi.

Deprem Ayvalık’ta da bir taş binanın duvarını çökertti

Merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki deprem Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi. Bir taş binanın duvarı çöktü

İzmir'de yaklaşık 1 dakika süren deprem sırasında işyerleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda bulunan vatandaşlar panik halinde dışarı çıkarken küçük panik anları yaşandı.

Depremi ilçedeki bir çok apartmanın 3. ve 4. katlarında ikamet edenler daha fazla hissetti.

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin ilk gelen bilgilere göre; Ayvalık'ın Cunda Adası'nda Mektep Sokak'ta bulunan bir içinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarının yıkılmasının dışında herhangi bir can ve mal yaşanmadığını bildirdiler.

Deprem Ayvalık’ta da bir taş binanın duvarını çökertti



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