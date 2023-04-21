Deprem bölgesi Adıyaman’da buruk bayram namazı, binlerce eller dua için semaya kalktı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da Ramazan Bayram'ı buruk geçiyor. Asrın felaketinin yaşandığı ilde binlerce kişi Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

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Deprem bölgesi Adıyaman’da buruk bayram namazı, binlerce eller dua için semaya kalktı

Asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman'da binlerce kişi Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da Ramazan Bayram'ı buruk geçiyor. Adıyaman'da depremden hasar almadan ve hafif hasarlı camilerde, çadır kent ve konteyner kentlerde kurulan mescitlerde bayram namazı kılındı.

Deprem bölgesi Adıyaman’da buruk bayram namazı, binlerce eller dua için semaya kalktı

RAMAZAN BAYRAMI ADIYAMANDA BURUK GEÇİYOR

Depremde hasar gördüğü için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde bayram namazı dışarıda kılındı. Binlerce kişi sabah saat 06.30'da kılınan namaza katılarak, ellerini dua için semaya açtı.

KAYNAK: İHA

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