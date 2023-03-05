Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava şartlarının sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililer uyarılar yapılarak açıklama yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Rüzgarın; bu gece saatlerinden sonra Hatay, pazartesi sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde zamanla bölgenin diğer illerinde pazartesi akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına 40-70 kilometre/saat, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına 70-90 kilometre/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Ayrıca MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerine kadar süreceği bekleniyor.

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