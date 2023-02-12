Deprem bölgesinde skandal! CHP'li başkanın deprem yardımlarını depoladığı öne sürüldü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkilediği illerden olan Hatay'da yeni bir gelişme yaşandı. Samandağ'ın ilçesininin CHP'li İlçe Başkanı Turgay Arabacı'nın yapılan yardımları babasının evine depoladığı iddia edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle zorlu günler yaşıyor. Felaket sonrası Türkiye seferber olarak deprem bölgesine yardım yollamak için harekete geçti. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, dernekler ve gönüllü vatandaşlar ihtiyaç malzemelerini kolilere koyarak tırlarla bölgeye götürdü.

Deprem bölgesinde skandal! CHP'li başkanın deprem yardımlarını depoladığı öne sürüldü

YARDIMLARA EL KOYDUĞU İDDİASI

Türkiye birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederken Hatay'ın Samandağ ilçesinde skandal bir olay yaşandı. CHP'li Samandağı İlçe Başkanı Turgay Arabacı, depremzedeler için gönderilen yardım kolilerine el koyduğu öne sürüldü.

POLİS YARDIMLARI DEPREMZEDELERE DAĞITTI

Polis ve koordinasyon ekibinin müdahalesiyle yardım malzemeleri CHP'li ilçe başkanından alınarak depremzedelere dağıtıldı belirtildi.

Deprem bölgesinde skandal! CHP'li başkanın deprem yardımlarını depoladığı öne sürüldü

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