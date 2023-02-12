Deprem bölgesinde skandal! CHP'li başkanın deprem yardımlarını depoladığı öne sürüldü

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle zorlu günler yaşıyor. Felaket sonrası Türkiye seferber olarak deprem bölgesine yardım yollamak için harekete geçti. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, dernekler ve gönüllü vatandaşlar ihtiyaç malzemelerini kolilere koyarak tırlarla bölgeye götürdü.
YARDIMLARA EL KOYDUĞU İDDİASI
Türkiye birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederken Hatay'ın Samandağ ilçesinde skandal bir olay yaşandı. CHP'li Samandağı İlçe Başkanı Turgay Arabacı, depremzedeler için gönderilen yardım kolilerine el koyduğu öne sürüldü.
POLİS YARDIMLARI DEPREMZEDELERE DAĞITTI
Polis ve koordinasyon ekibinin müdahalesiyle yardım malzemeleri CHP'li ilçe başkanından alınarak depremzedelere dağıtıldı belirtildi.