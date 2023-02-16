Deprem bölgesinde yürekleri ısıtan görüntü! Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklarla tek tek ilgilendi, mutluluk dağıttı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde yıkıcı etki bırakan deprem felaketi 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkiledi.

Deprem felaketinde evi yıkılan vatandaşlar için AFAD tarafından çadır kentler kuruldu. Vatandaşların burada yaralarının sarılması için devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.

ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ

Depremden etkilenen çocukların psikolojisini düşünerek yapılan adımlar ise mutlu ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde koordinasyonu sağlayan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, oyuncak hediye etti.

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Tekbıyıkoğlu ile çocukların yürekleri ısıtan görüntüleri de objektiflere yansıdı.