Deprem bölgesindeki belediye başkanları nerede kalıyor? Onlar da birer depremzede: Kimisi kümeste, kimisi çadırda, kimisi konteynerde...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde gelen iki deprem 11 ili etkiledi. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybedip yaralanırken vatandaşlar da yaralarını sarmaya çalışıyor. Özellikle binlerce vatandaş, çadır ve konteynerde yaşamaya başlarken bölgede görev yapan belediye başkanlarının durumu da depremzedelerden farksız. Birer depremzede olan belediye başkanları da her şeye rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Milliyet'tin haberine göre Hatay’da en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri de 166 bin 450 bin nüfuslu Defne ilçesi oldu. İlçedeki binaların yüzde 80'i ağır hasar aldı. İlçenin Belediye Başkanı İbrahim Güzel, tek katlı müstakil evinin hasar almadığını ancak sürekli deprem olduğu için evde kalmadığını söyledi. Güzel, “Ben belediyenin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı bir konteynerde kalıyorum. Eşim ve çocuklarım araçta kalıyordu. Çocuklarım eğitimlerinden geri kalmasın diye onları Ankara’ya yerleştirdim. İkinci depremden sonra evim ne durumda, bilmiyorum, gidip hiç bakmadım" diye konuştu.

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Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel

ARACINDA KALIYOR

İki katlı evi az hasarlı olan Arsuz Belediyesi Başkanı Asaf Güven, meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerden sonra aracında kalmaya başladığını ifade ederek, “En son depremden sonra kimse evlerine girmiyor, büyük bir hassasiyet oluştu. Ciddi bir çadır ihtiyacımız var” diye konuştu.

Arsuz Belediyesi Başkanı Asaf Güven

"BEN VE AİLEM DE BİR HAYVAN KÜMESİ VAR, ORAYI TEMİZLEDİK, ORADA KALIYORUZ"

Depremden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan 130 bin nüfuslu Samandağ ilçesinde 2 bine yakın bina yıkıldı, 5 bine yakın binada da ağır hasar oluştu. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın yaşadığı üç katlı apartmanın ağır hasarlı olduğunu ifade ederek, "Üç katlı binanın üst katında ben ve ailem otuyorduk. Çatı çöktü su depoları üzerimize düştü, parmaklarım kırıldı, vücudumun çeşitli yerlerinde de ezilme var. Halkın yüzde 40’ı ilçeyi terk etti. Ben ve ailem de bir hayvan kümesi var, orayı temizledik, orada kalıyoruz. İlk günler burada 22 kişi kalıyorduk. 10 kişi çevre illere gitti, Etrafını da kendi imkanlarımızla kapatmaya çalıştık. Odun sobası kurduk. Çadır istesek bulur muyuz, buluruz. Ancak bu kadar insan ölmüş, evsiz kalmışken benim burada kalmam önemli değil... Hâlâ çadır yok" ifadelerini kullandı.

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Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz

BELEDİYE BİNASINDA KALIYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, evi sağlam olmasına karşın, kentteki çalışmaları organize etmek için sağlam olan ve hasar almayan Belediye Başkanlığı binasında kalıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör

KONTEYNERDE KALIYOR

Evi hafif hasarlı olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz konteynerde kaldığını belirtti. Diğer ilçe belediye başkanlarının ikamet ettikleri konutlarda da yıkım olmadığı belirtildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremde Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz’ın ikamet ettiği konutun yıkılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtirken, “Ailecek oturduğumuz evde göçme olmadı. Bildiğimiz kadarıyla ilçe belediye başkanlarımız arasında evinde göçme olan bir başkanımız yok” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç

"AYNI ACIYI PAYLAŞMAK İÇİN ÇADIRDA KALIYORUM"

Adıyaman’da büyük yıkımın yaşandığı Gölbaşı’nda Belediye Başkanı İskender Yıldırım evinde hasar olmadığını belirtirken, “Halkımızla iç içe olmak ve aynı acıyı paylaşmak için çadırda kalıyorum” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım