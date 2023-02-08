Deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD, tahliye alanlarının adreslerini açıkladı

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen depremde binlerce ev yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise AFAD, itfaiye, AKUT, UMKE, madenciler, vatandaşlar ve başka ülkelerden gelen kurtarma ekiplerince devam ediyor.

TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURULDU

Depremde kurtulan vatandaşların barınma ihtiyacı için oteller hazırlanırken çadır kentler ve konteyner şehirleri kuruldu. Bunun yanında başka illerde yaşayan vatandaşların tahliyesi için tahliye alanları oluşturuldu.

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AFAD'dan bu konuda yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir.

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Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanmaktadır.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacaktır. "

Oluşturulan tahliye noktaları ise şöyle:

- Kahramanmaraş ilinde; Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No:2 / Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat

- Malatya ilinde; Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi

Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi

Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt

Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

- Diyarbakır ilinde; Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No:67 / Bağlar

Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

- Adıyaman ilinde; Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No:15 / Merkez

- Gaziantep ilinde; M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No:129 / Şehitkamil

- Şanlıurfa ilinde; Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü

Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye

Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No:74/1 / Eyyübiye

- Osmaniye ilinde; Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez

Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez

Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

- Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

- Adana ilinde; TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No:242 / Çukurova

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No:11 / Çukurova

- Kilis ilinde; Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri