Deprem bölgesine gönderilen bebek tulumundan çıkan not ağlattı: "Mavi kar tulumu giyen bebeğin her şeyiyle bakımını üstlenmek istiyoruz"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini karşılamak için harekete geçti.

Yurdun dört bir yanından depremin yaşandığı illere tırlar dolusu yardım gönderildi. Galatasaray Spor Kulübü aracılığıyla Gaziantep'e gönderilen tırın içinden mavi bir bebek tulumu çıktı.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Galatasaray Spor Kulübü tarafından "Yardımlarınız gönlünüzden geçtiği gibi tam da yerine ulaşıyor. Mavi tulum bebeği ısıttı, notunuz içimizi… İyi ki varsınız" ifadeleri kullanılarak paylaşılan video yürekleri ısıttı.

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NOTTA YER ALAN İFADELER AĞLATTI

Gönderilen bebek tulumunda yer alan notta, "Mavi kar tulumu giyen bebeğin her şeyiyle bakımını üstlenmek istiyoruz. Bize ulaşırsanız seviniriz. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadesinin yanında iletişim numarasına yer verildi.

NOTU OKUYAN GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Notu okuyan kişi gözyaşları içinde," Öncelikle çok teşekkür ederim. Bunu gönderen aile kim ise. Allah razı olsun" dedi.

Yaşanan olay izleyenleri duygulandırdı.