Deprem felaketinde 100 yakınını kaybetti: "Çocuklar yanıma koştu, birbirimize sarıldık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 yakınını kaybeden Mustafa Argus isimli vatandaş yaşadıklarını anlattı. Kayseri'de kendisine yapılan bir desteği anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Argus, yürekleri dağladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye, 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 6.6. büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem 10 ilde yaşayan 13 milyon 500 bin vatandaşı etkiledi. Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Mustafa Argus isimli vatandaş 100 yakınının kaybetti.

Deprem felaketinde 100 yakınını kaybetti: Çocuklar yanıma koştu, birbirimize sarıldık

"SANKİ KIYAMET KOPUYORDU"

Depremin ardından Kayseri'ye gelen Argus yaşadıklarını anlattı. Argus, deprem anını şu sözlerle anlattı:

"Gece saat 4 civarıydı. Çocuklar bir anda ‘baba deprem oluyor’ dediler. Hemen yanıma koştular, birbirimize sarıldık. O sırada depremin ilk başlarını biz hissetmemişiz. Daha sonra tam duracak diye beklerken, tam duruyor gibi oldu. Ondan sonra sanki kıyamet kopuyordu. Bu gece olan ikinci sallanmada 15 saniye sürdü. Daha sonra biz tekbir getirerek, çocukları bir kanepenin kenarına aldım. Burada devletimizin yaptığı tatbikatlar aklıma geldi. Eğer o tatbikatları görmesek belki dışarı kaçacaktık. Elimizi başımıza koyduk ve depremin durmasını bekledik. Daha sonra apartmandan çıktık. Daha sonra bir deprem daha oldu. Saat 4.25 sıralarında bir biz arabaya binerken bir deprem daha oldu. Birinci gün arabayı boş araziye çektim. Bir gün arabada olmak durumunda kaldık. Karla karışık yağmur yağıyor. Elektrik yok. Yakıtımızda kısıtlıydı."

Deprem felaketinde 100 yakınını kaybetti: Çocuklar yanıma koştu, birbirimize sarıldık

"ALLAH KİMSEYE BU FELAKETİ YAŞATMASIN"

Depremin birinci günü öğleden sonra yakınlarını aramaya gittiğini ifade eden Argus, "Yeğenim yeni evlenmişti. Komşumuz vardı oda yeni evlenmişti. Depremde hayatlarını kaybettiler. Toplamda 23 arkadaşımızı kaybettik. Diğer akrabalarımız ve arkadaşlarımızdan da 100’e yakın kişiyi kaybettik. Allah kimseye bu felaketi yaşatmasın" dedi.

"GECE BİLE EN UFAK ŞEYDE İRKİLİYORUM, DEPREM ANI AKLIMA GELİYOR"

Çocukları ve kendisinin psikolojik olarak iyi olmadığını belirten Argus, "Gece bile en ufak bir şeyde irkiliyorum. Öyle bir psikolojik travma yaşadım. Deprem anı aklıma geliyor. Çok zor bir durum, çocuklarımı ben Kayseri’ye bırakmıştım. Tekrardan Kahramanmaraş’a gittim. Kendi yakınlarımın başında bekleyerek, onları enkaz altından çıkartmaya çalıştık. Çıkarttığımız oldu. Kaybettiğimiz oldu. Allah’ım Türk milletime bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kayseri'ye gelmesi sonrası yaşadıklarını anlatan Argus, kendisine yapılan bir iyiliği anlatırken gözyaşlarını hâkim olamayarak şunları söyledi:

"Kayseri’ye geldiğimde bir arabaya işaret ettim. Arabanın için çok kötü durumdaydı. Onu yıkatmak istedim. O işaret ettiğim arkadaş ‘beni takip et’ dedi. Beni yıkamacıya götürdü. Yıkama parasını da verdi. Biz böyle şeylere alışık değiliz. Bizim buna ihtiyacımız yok ama Kayseri halkına düşünceli olması ve yardımsever olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Arabamı götürdüler. Yıkama parası dahi almadılar. 'Ağabey geçmiş olsun' dediler. Allah razı olsun bu milletten bu millet yıkılır mı?"

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