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Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız?

Hava görüntüsü ve nemi sebebiyle Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız? sorularının yanıtları merak edildi.

Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız?

Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız? soru başlıkları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Mayıs sonu ve Haziran ayı başı itibariyle havada fark edilen sepya görünüm ve bunaltıcı havalar "Deprem mi olacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Haberimizde deprem havasına dair detaylara yer verdik.

Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız?

DEPREM HAVASI NASIL OLUR? DEPREM OLACAĞINI NASIL ANLARIZ?

Son zamanlarda ülkenin birçok ilinde gözle görülen kahverengi ve pembeye dönük gökyüzü vatandaşın aklına depremi getirdi. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava renginin ve gökyüzünün netleşmemesinin sebebi Suriye'den gelen toz aşınımı olduğu açıklandı. Öte yandan sizler için, deprem havası nasıl olur sorularının yanıtlarına da haberimizde yer verildi.

Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız?

Depremin geldiğini ne yazık ki haritalara bakmadan anlayamazsınız. Fay hatları düzlemi ve deprem haritalarında yer alan teknik figürleri yalnızca bu bölüme ilgili olanların anlayabileceği bir düzenektir. Öte yandan özellikle eskilerin değimiyle "Deprem havası var" ifadesi kimi zaman efsane sayılır, kimi zaman doğru kabul edilir. Örneğin; hava kahverengiden pembeye çalınıyorsa, kasvetli bir sıcak varsa, rüzgar sıcak sıcak üflüyor sizi terletmek yerine yalnızca bunaltıyorsa, gece gökyüzünde yıldızlar çok yakınsa bunlar deprem olacağına işarettir denir. 

Kimisi bu ifadeleri batıl inanç olarak adlandırır, kimisi deneyimlemiştir. Bilinmez. 

Ancak, bilimsel olarak böyle bir açıklama bulunmamaktadır.

Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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