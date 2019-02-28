'Deprem kahini bu kez İstanbul hakkında konuştu!

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

Hoogerbets, bu kez de Marmara Depremi hakkında açıklamada bulundu. Hoogerbets, 3 ya da 4 Mart'ta dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını belirtirken, bu depremin İstanbul'da olup olmayacağı sorusuna, "Belki de, bu mümkün" dedi.

Hollandalı bilim adamı, "Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir. Anadolu fay hattı var, Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama çok sık olmaz, çünkü baskı Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir. Bilim adamları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hemfikir, ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz" dedi.

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Avustralyalı gök bilimci Frank Hoogerbeets , ''En iyi Avustralyalı gök bilimciler'' listesinde üçüncülüğe girmiştir. 2002 yılında Ditrianum adlı siteyi kuran Frank Hoogerbeets' in You Tube'da da çok sayıda takipçisi bulunuyor. Asıl mesleği şarkıcılık ve söz yazarlığı olan Hoogerbeests uzay bilimiylede çok yakından ilgili.