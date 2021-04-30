Deprem mi oldu son dakika Alanya, Manavgat | Son depremler AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Antalya'da, saat 10.52'de deprem meydana geldi. Antalya Körfezi'nin Alanya ilçesi merkez üssü olarak belirlenen depremin ardından Deprem mi oldu son dakika | Son dakika deprem Alanya, Manavgat konuları araştırılıyor.

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