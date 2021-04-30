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Deprem mi oldu son dakika Alanya, Manavgat | Son depremler

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Antalya'da, saat 10.52'de deprem meydana geldi. Antalya Körfezi'nin Alanya ilçesi merkez üssü olarak belirlenen depremin ardından Deprem mi oldu son dakika | Son dakika deprem Alanya, Manavgat konuları araştırılıyor.

Deprem mi oldu son dakika Alanya, Manavgat | Son depremler

Ülkemizin fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sıklıkla maruz kalınan sarsıntılar, vatandaşları tedirgin ediyor. En son Antalya'da meydana gelen depremle birlikte Deprem mi oldu son dakika Alanya, Manavgat | Son depremler konuları araştırılıyor. 

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA ALANYA, MANAVGAT

AFAD verilerine göre Antalya Körfezinde Alanya ilçesine 122.44 kilometre uzaklıkta saat 10.52'de  4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 6.43 kilometre altında gerçekleşti. 

Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Antalya Korfezi, 12.44 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 30.04.2021, 10:52:20 TSİ
Enlem : 36.5526 N
Boylam : 31.5913 E
Derinlik : 6.43 km

SON DEPREMLER AFAD

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SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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